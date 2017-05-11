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Обнаружено тело четвертого рыбака, погибшего на Урале

Происшествия
11 мая, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняют следственные органы

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Спасатели нашли тело четвертого рыбака, погибшего 6 мая на озере Аятское в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в течение дня спасатели-водолазы Службы спасения Свердловской области продолжали обследование подводной акватории, к вечеру мужчина был обнаружен. Поиски завершены, личность погибшего и обстоятельства происшествия, произошедшего 6 мая на озере Аятское, выясняют следственные органы", - говорится в сообщении.

Сообщение о ЧП на озере поступило вечером 6 мая. Ранним утром 7 мая спасатели на лодке вышли на обследование на озеро Аятское в поисках пропавших рыбаков. В 1,5 км от базы "Дом рыбака Невьянского прииска" была обнаружена затопленная лодка "Казанка", тогда были найдены трое погибших.

По факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка.

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