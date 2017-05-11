Рыбопромысловое судно задержано у берегов Крыма по подозрению в незаконном вылове рыбы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники задержали у берегов Крымского полуострова рыбопромысловое судно "Багерово" (флаг РФ, порт приписки Севастополь) по подозрению в незаконной добыче рыбы. По данному факту проводится проверка, сообщает в четверг республиканское погрануправление ФСБ РФ.
"В действиях капитана "Багерово" усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.
"В настоящее время рыболовецкое судно доставлено в порт приписки, на него наложен арест. Проводится административное расследование, а также проверка сообщения о преступлении", - добавили в ведомстве.
По данным пограничников, только за последнюю промысловую операцию экипаж траулера добыл около 3 тонн кильки. В нарушение правил рыболовства использовался разноглубинный трал. "Наличие на борту судна более 100 экземпляров донных гидробионтов (ракушки, мидии, рапаны) лишь подтвердило факт административного правонарушения", - отметили в ФСБ.