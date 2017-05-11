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Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти, в Забайкалье ситуацию осложняет ветер

Происшествия
11 мая, 6:54 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, мая. /ТАСС

Пожары тушат на площади почти 1,8 тыс. га

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ЧИТА, 11 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки возросла до 1,8 тыс. га, большинство из них приходится на Забайкальский край, где обстановку осложняет сильный ветер, сообщила Авиалесоохрана.

"Лесные пожары в Сибири тушат на площади почти 1,8 тыс. га. Больше всего пожаров - в Забайкалье (1,1 тыс. га), площадь возгорания в Иркутской области - почти 550 га, в Туве - 70 га, в Томской области - 43 га", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минприроды Забайкальского края на утро четверга, в регионе действуют пять лесных пожара на площади 742 га, еще три локализованы на 103 га, угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 253 человека, в том числе 75 парашютистов-десантников, задействовано 39 единиц техники. Основной причиной пожаров в Забайкалье остается человеческий фактор, но росту площадей пожаров также способствует ветер с порывами до 30 метров в секунду, из-за него в крае объявлено штормовое предупреждение.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки ликвидировано четыре очага возгораний на общей площади около 28 га. К тушению привлекались лесники, местные жители, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов - всего более 70 человек. На утро 11 мая лесные пожары в регионе не зарегистрированы. Нет природных пожаров и в Хакасии, однако из-за неблагоприятного прогноза власти республики продлили срок действия особого противопожарного режима с 10 мая до конца месяца.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, в локализованном состоянии утром 11 мая оставалось по одному пожару в Киренском, Жигаловском и Качугском районах, огонь остановлен на общей площади 581 га. "Накануне на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано пять пожаров, из них два вновь обнаруженных и три перешедших с предыдущих суток. Общая площадь потушенных возгораний составила 523 гектара, покрытых лесом, и 54 нелесных гектара", - сказали в пресс-службе.

Борются с пожарами и на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке начали работу патрульно-маневренные и патрульно- контрольные группы, в их состав входят сотрудники МЧС России, полиции, представители администраций муниципальных образований и лесоохраны. А в южной половине Приморского края, по прогнозу синоптиков, сегодня и в ближайшие дни сохранится высокий класс пожарной опасности леса, только за минувшие сутки в регионе ликвидировано шесть лесных пожаров на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники. В Хабаровском крае, по данным регионального управления лесами, действуют семь природных пожаров на общей площади 62 га.

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