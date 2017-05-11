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В Японии насмерть сбивший женщину ловец покемонов получил 3,5 года тюрьмы

Происшествия
11 мая, 12:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Водитель пытался подключить телефон к зарядному устройству и не заметил женщину на пешеходном переходе

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© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Окружной суд японского города Нагоя приговорил к 3,5 годам тюремного заключения мужчину по имени Юсукэ Окуяма, который играл за рулем в приложение Pokemon Go ("Покемон гоу") и сбил насмерть гражданку Вьетнама в августе прошлого года.

В решение суда отмечается, что в момент ДТП внимание водителя было сконцентрировано на смартфоне: он пытался подключить его к зарядному устройству, поскольку аккумулятор быстро разряжался из-за работающей игры Pokemon Go. В результате этого он не заметил женщину, пересекавшую проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу. Она скончалась спустя две недели от полученных травм.

Это уже третий случай, когда в Японии дают тюремный срок за смертельное ДТП, произошедшее по вине водителя, игравшего в это приложение.

Pokemon Go - многопользовательская игра, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами (сокращение от английского pocket monster - "карманный монстр"). В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.

С конца прошлого года игра за рулем в Pokemon Go стала невозможной - приложение автоматически блокируется в движущемся транспортном средстве, что делает невозможным его использование не только водителями, но и пассажирами автомобилей.

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