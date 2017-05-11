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Дело о хищении почти 430 млн руб. из бюджета РФ направлено в суд в Санкт-Петербурге

Происшествия
11 мая, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Средства были похищены под видом возмещения НДС

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении 430 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС направлено в суд в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ окончено расследование по уголовному делу в отношении 11 лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества, руководстве его структурными подразделениями и участии в нем, а также в совершении в его составе не менее девяти мошенничеств и покушений на мошенничество в особо крупных размерах (части 1, 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщили в СК.

По версии следствия, с 2006 по 2014 год обвиняемый Марк Броновский организовал преступное сообщество и совместно с подельниками похитил 429,5 млн рублей из бюджета страны под видом возмещения НДС подконтрольным им коммерческим организациям. Также участники сообщества совершили пять покушений на хищение бюджетных средств на сумму более 435,3 млн рублей. В целях возмещения причиненного государству ущерба и исполнения взыскания в виде штрафа следствие наложило арест на имущество обвиняемых, в том числе на принадлежащий Броновскому имущественный комплекс, на сумму более 1 млрд рублей.

Как отметили в ведомстве, по результатам расследования в УФСИН по Санкт-Петербургу внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших преступлению. В отношении других участников сообщества расследование продолжается.

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