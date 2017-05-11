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Активисты "Открытой России" отпущены из ОВД после оформления административных протоколов

Происшествия
11 мая, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек, среди которых были двое активистов "Открытой России" и три представителя ЛГБТ-сообщества

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Задержанных ранее в центре Москвы активистов "Открытой России" отпустили из ОВД "Тверской" после составления административных протоколов по статье о нарушении установленного порядка организации митинга. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

"В отношении пяти задержанных, в числе которых гражданин Италии, были составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. В данный момент всех уже отпустили из ОВД" - сказал адвокат.

Максимальная санкция по данной статье предусматривает административный арест до 10 суток.

Адвокат пояснил, что 11 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы пятерых человек, в числе которых были двое активистов движения "Открытая Россия" и три представителя ЛГБТ-сообщества, один из них - гражданин Италии. Они несли в Генпрокуратуру петиции с требованием расследовать информацию о притеснении ЛГБТ-сообщества в Чечне. По словам адвоката, причиной для задержания послужило то, что, по мнению сотрудников полиции, активисты проводили несанкционированную акцию.

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