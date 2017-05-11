Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя BMW, который в Москве не пропустил женщину с детьми на пешеходном переходе, а затем ударил ее. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками столичной полиции задержан предполагаемый водитель автомобиля, который 5 мая в районе дома номер 42 по улице Плющихе не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, а затем догнал ее и ударил. В настоящее время он доставляется для проведения проверочных мероприятий", - сказала она.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, утром 5 мая учительница рисования вела в школу двух своих детей в центре Москвы. Когда они переходили дорогу на перекрестке, где сходятся дублер Плющихи, Первый переулок Тружеников и Первый Вражский переулок, автомобиль BMW чуть не сбил одного из детей. Женщина ударила по капоту притормозившей иномарки, после чего из салона вышел водитель, ударил ее и уехал.

У потерпевшей оказалось выбито плечо, получив справку в травмпункте, она подала заявление в полицию.