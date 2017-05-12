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В Николаевске-на-Амуре автомобиль наехал на двух пенсионерок

Происшествия
12 мая, 5:28 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 12, мая. /ТАСС

Одна из женщин получила рану головы, другая - раны предплечья и ноги

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ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские Николаевска-на-Амуре проводят проверку по факту наезда автомобиля на двух пожилых женщин, в результате которого они получили травмы, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Днем 11 мая в районе улицы Попова водитель автомобиля ВАЗ-21214 совершил наезд на пешеходов. Травмы получили две пожилые женщины 91 и 88 лет. Медики диагностировали у 88-летней пенсионерки ушибленную рану головы, а у второй пострадавшей - раны предплечья и ноги. Последняя госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения у 65-летнего водителя не выявлено.

На видео, распространенном в сетях, видно, что водитель, выезжая с парковки, наехал на женщин, несколько раз проехал по ним и только после этого остановился и вышел из машины.

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