В Николаевске-на-Амуре автомобиль наехал на двух пенсионерок

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ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские Николаевска-на-Амуре проводят проверку по факту наезда автомобиля на двух пожилых женщин, в результате которого они получили травмы, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
"Днем 11 мая в районе улицы Попова водитель автомобиля ВАЗ-21214 совершил наезд на пешеходов. Травмы получили две пожилые женщины 91 и 88 лет. Медики диагностировали у 88-летней пенсионерки ушибленную рану головы, а у второй пострадавшей - раны предплечья и ноги. Последняя госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения у 65-летнего водителя не выявлено.
На видео, распространенном в сетях, видно, что водитель, выезжая с парковки, наехал на женщин, несколько раз проехал по ним и только после этого остановился и вышел из машины.