CNN: самолету президента США из-за некачественного техобслуживания нанесен ущерб в $4 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ущерб в размере $4 млн нанесен самолету VC-25, предназначенному для президента США, в результате выполненного с нарушением регламента технического обслуживания. Как сообщила в четверг телекомпания CNN, допущенная халатность могла привести к возгоранию или даже взрыву на борту во время полета.
CNN ссылается на отчет федеральных властей об итогах расследования нарушений, допущенных во время техобслуживания VC-25 на предприятии американской корпорации Boeing в Сан-Антонио (штат Техас) 1-10 апреля прошлого года. Согласно отчету, механики допустили загрязнение кислородного оборудования президентского борта. Они использовали "инструменты, детали, компоненты, регулятор", которые не были очищены надлежащим образом для проведения "проверки на утечки кислородного оборудования". Как поясняет телекомпания, существует регламент по очистке этих компонентов от частиц веществ, которые могут вступить в реакцию при контакте с кислородом.
Федеральные власти начали расследование после того, как один из механиков Boeing сообщил своему начальству о предполагаемых нарушениях, уточняет телекомпания. Никаких инцидентов из-за того, что механики не соблюли предписанную правилами процедуру, не произошло, отмечает CNN.
Ответственный за техобслуживание подрядчик выплатил компенсацию за причиненный ущерб. "Мы предприняли оперативные действия и доложили об инциденте американским ВВС. Boeing очистила кислородное оборудование за свой счет", - информировали в корпорации.
Хозяин Белого дома летает на VC-25, построенных на базе Boeing 747 - дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета. Boeing в прошлом году выиграла тендер на право разработки нового самолета для главы американской администрации.