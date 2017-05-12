Массовое ДТП произошло на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Крупное ДТП с участием около десяти автомобилей произошло на Долгопрудненском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Около 06:00 мск в районе эстакады Долгопрудненского шоссе произошло три ДТП с участием двух-трех автомашин в каждом", - сообщили в ведомстве. Пострадавших нет.
В настоящее время на месте работают автоинспекторы. Выясняются причины аварий.
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной массового ДТП могли стать плохие погодные условия - гололедица и несоблюдение скоростного режима.