Массовое ДТП произошло на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Крупное ДТП с участием около десяти автомобилей произошло на Долгопрудненском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 06:00 мск в районе эстакады Долгопрудненского шоссе произошло три ДТП с участием двух-трех автомашин в каждом", - сообщили в ведомстве. Пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают автоинспекторы. Выясняются причины аварий.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной массового ДТП могли стать плохие погодные условия - гололедица и несоблюдение скоростного режима.