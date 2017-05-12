Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листа

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы признал законным приговор участнице уличных гонок Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листа. Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу защиты, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Мирового судебного участка номер 77 района Сокол от 10 марта оставить без изменений", - огласил решение судья Дмитрий Макаренков.

Багдасарян была признана Мировым судом Москвы виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов") и приговорена к 1 году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Как установлено следствием и судом, Багдасарян незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности, чтобы уклониться от выполнения решения суда об обязательных работах - уборке придомовой территории столичного района Сокол. Больничный лист, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она предъявила судебному приставу и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол.

Позиции сторон

Сама Багдасарян на заседании не присутствовала, она заявила ходатайство о рассмотрении жалобы без ее участия, так как находится на лечении. "Она еще находится на лечении после операции. Она реально находится на больничном, что документально подтверждено", - заявил ее адвокат Алан Гасинов.

В ходе рассмотрения жалобы сторона защиты просила изменить приговор Багдасарян с исправительных работ на штраф. "Мара вышла на постоянно оплачиваемую работу менеджером по продажам, что указывает на платежеспособность моей подзащитной", - сказал Гасинов. Он также отметил, что Багдасарян признала вину, раскаялась в содеянном, а ее дело было рассмотрено в особом порядке.

Гособвинение в свою очередь просило суд оставить приговор без изменений. "Приговор считаю обоснованным, жалобу прошу оставить без удовлетворения", - подчеркнул прокурор. "Она (Багдасарян) неоднократно привлекалась к различным видам административных наказаний", - добавил гособвинитель.