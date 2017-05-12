На парковке в ТЦ "Атриум" в Москве у женщины из машины украли 6 млн рублей

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сумка с деньгами украдена из багажника машины на парковке в торговом центре "Атриум", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
"Накануне в 13:10 в полицию поступило сообщение о краже, совершенной на подземной автомобильной парковке в доме 33 по улице Земляной вал", - сообщили в ведомстве.
Прибывшими на место полицейскими было установлено, что заявительница приехала на парковку ТЦ "Атриум" и оставила машину Mercedes на стоянке. Вернувшись через какое-то время, она заметила, что из багажника автомашины пропала сумка, в которой, с ее слов, находилось 6 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ. Полицейские ищут подозреваемых в преступлении.