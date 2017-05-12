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Адвокат: задержан находившийся в розыске фигурант дела о драке на Хованском кладбище

Происшествия
12 мая, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Владимира Белова этапируют в Москву для проведения с ним следственных действий

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следователи задержали Владимира Белова - еще одного фигуранта резонансного дела о драке на Хованском кладбище в Москве. Теперь по делу проходят 17 человек, сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Михаил Карапетян.

"Накануне в ходе очередного продления меры пресечения в суде выяснилось, что в Ростове в начале мая был задержан ранее объявленный в федеральный розыск один из участников молодежной организации "Здоровая нация" Владимир Белов, обвиняемый по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках")", - сказал адвокат, добавив, что задержанного этапируют в Москву для проведения с ним следственных действий.

11 мая следствие вышло в Мосгорсуд с ходатайством о продлении содержания под стражей в отношении обвиняемых по делу о драке на срок до 14 сентября. В пятницу Мосгорсуд огласит решение.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 16 фигурантов, возбужденное после массовых беспорядков на территории Хованского кладбища в Москве.

Среди обвиняемых - начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ города Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Москве по району Хамовники Никита Мошенко и организатор массовых беспорядков Александр Бочарников.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация массовых беспорядков", "Участие в массовых беспорядках", "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

По версии следствия, 14 мая прошлого года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве три человека погибли, более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи установили, что Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Таджикистана, с территории Хованского кладбища. В рамках расследования уголовного дела один из фигурантов признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений.

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