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Уголовное дело в отношении Меламеда и Понурова поступило в Черемушкинский суд Москвы

Происшествия
12 мая, 14:50 UTC+3 МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Материалы дела зарегистрированы и переданы для изучения судье

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Леонид Меламед

Леонид Меламед

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении экс- главы Роснано Леонида Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова поступило в Черемушкинский суд Москвы.

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"Да, Черемушкинский суд зарегистрировал уголовное дело. Рассматривать будет судья Мария Барабанова", - сказала ТАСС адвокат Роснано Александр Аснис, отвечая на вопрос агентства.

В свою очередь в суде ТАСС уточнили, что материалы дела зарегистрированы и переданы для изучения судье. Как ожидается, в ближайшее время будет назначена дата предварительных слушаний по делу.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Меламед и Понуров были освобождены из- под домашнего ареста и СИЗО соответственно 10 мая в 23:59 мск в связи с истечением предельного срока их мер пресечения.

По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из Роснано, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

По словам адвокатов, защита "намерена доказать в суде невинность обвиняемых". Также неизменной остается и позиция Роснано, которое уверено в невиновности Меламеда и Понурова, а также настаивает на отсутствии ущерба компании вследствии их действий.

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