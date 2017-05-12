Spiegel: у немецкого солдата найдены инструкции по изготовлению бомбы

БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германские следователи обнаружили у задержанного в конце апреля военнослужащего инструкции по изготовлению взрывчатки. Об этом сообщил в пятницу немецкий еженедельник Der Spiegel на своем сайте со ссылкой на источники в полиции.

Журнал уточняет, что речь идет об отсканированных страницах книги, содержащих пошаговое объяснение производства бомбы в домашних условиях. Они были сохранены на цифровых носителях, обнаруженных в ходе обысков.

О задержании 28-летнего Франко А. стало известно 27 апреля. Предположительно молодой человек придерживается праворадикальных взглядов и собирался устроить теракт на территории Германии. Кроме того, стало известно, что осенью 2015 года - то есть на пике миграционного кризиса - он пришел в центр приема беженцев, сообщил, что приехал с Ближнего Востока и подал заявку на получение убежища в Баварии, его запрос был удовлетворен спустя некоторое время. В настоящее время следователи пытаются понять, есть ли связь между обманом миграционных органов с намерением совершить теракт.

В прошлом году молодой человек заинтересовал австрийских правоохранителей - он приобрел на черном рынке пистолет с патронами и спрятал его в подсобке туалета венского аэропорта Швехат. Оружие чуть позже нашла уборщица, в комнате установили видеонаблюдение и дождались, пока за ним придут. Впоследствии за ним пришел Франко А., именно тогда правоохранительные органы взяли у него отпечатки пальцев, которые в итоге совпали с теми, которые взяли у него годом раньше в Баварии при предоставлении статуса беженца.

Согласно "Шпигелю", Франко А. вел некий черный список с именами тех, кого собирается убить, в нем были, в частности, экс-президент страны Йоахим Гаук, министр юстиции Хайко Маас, представители Левой партии.