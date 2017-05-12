Подозреваемый в мошенничестве экс-глава Татфондбанка вернулся из больницы в изолятор

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, арестованный по подозрению в мошенничестве, был выписан из учреждения Минздрава региона, где проходил лечение в связи с ухудшением здоровья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН РФ по Татарстану.

"Сегодня он был возвращен в тот же изолятор. Прошел обследование, необходимое лечение, его состояние стабилизировалось", - сказали в пресс-службе.

9 мая Роберт Мусин был направлен в учреждение Минздрава региона в связи с ухудшением состояния здоровья.

Дело главы Татфондбанка

3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля 2017 года был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей.

11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года.

24 апреля сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении Мусина выявили второй эпизод преступной деятельности. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 1 млрд рублей.

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.