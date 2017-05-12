Суд оштрафовал организатора митинга оппозиции 26 марта во Владимире на 5 тыс. рублей

ВЛАДИМИР, 12 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира признал одного из участников митинга оппозиции, прошедшего во Владимире 26 марта, виновным в нарушении установленного порядка организации мероприятия и назначил ему административный штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщила судья Елизавета Агафонова.

"Суд постановил признать Ефремова Алексея Николаевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа <…> в размере 5 тыс. рублей", - сказала судья.

Рассмотрение административного дела в отношении Ефремова началось 27 марта 2017 года, однако заседание было перенесено из-за истребования дополнительных доказательств.

Позиция Ефремова

Со своей стороны Ефремов сообщил ТАСС, что накануне проведения митинга обращался в администрацию Владимира с просьбой предоставить площадь в центре города для проведения мероприятия, однако выбранная активистами территория в день проведения акции оказалась занята. В итоге участники митинга встретились на площадке в Центральном парке, где проведение акций численностью до 100 человек не надо согласовывать с властями.

"На митинге в Центральном парке я участвовал в качестве ведущего, одного из выступающих, его организатором я себя не считаю", - сказал Ефремов.

По словам собеседника агентства, протокол об административном правонарушении он получил по почте через восемь дней после митинга. В документе говорится, что Ефремов, являясь организатором публичного мероприятия, нарушил порядок проведения митинга, допустив присутствие на нем более 100 человек". Кроме того, по мнению полиции, Ефремов не имел знака организатора мероприятия.