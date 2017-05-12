Мексиканская бабушка решила продать нерожденного внука за $4,2 тыс. через Facebook

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МЕХИКО, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканка решила продать своего нерожденного внука за 80 тыс. песо (порядка $4,2 тыс.) через Facebook. Соответствующее объявление Нанси Альварес из Экатепека, неблагополучного пригорода столицы страны, разместила на странице "Продажи и обмен в штате Мехико" в социальной сети. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.
"Моя дочь, которой только исполнилось 20 лет, к сожалению, забеременела, и мы думали сделать аборт, но решили, что лучше продать ее сына тому, кто хочет, не обязательно семейному человеку, и неважно, как вы его используете, вам лучше знать, - гласит текст объявления. - Мы просим за ребенка 80 тыс. песо, а также возмещения всех больничных расходов".
Объявление вызвало бурю недовольства среди пользователей социальной сети, которые сообщили о нем властям. В настоящее время компетентные органы проводят проверку, чтобы установить, соответствует ли действительности содержащаяся в тексте информация.
В Экатепеке проживают более 1,6 млн человек, и он считается одним из наиболее густонаселенных и опасных пригородов Мехико. В 2015 году уровень умышленных убийств в этом районе почти втрое превысил средний по стране, достигнув показателя в 35,9 случаев на каждые 100 тысяч жителей.