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В ФРГ обезвредили 70-килограммовую бомбу времен Второй мировой

Происшествия
12 мая, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Бомбу нашел водитель экскаватора во время строительных работ на дороге

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Авиационную бомбу времен Второй мировой войны общим весом порядка 70 килограмм обезвредили спустя 10 часов с начала операции в городе Геретсрид (федеральная земля Бавария) на юге страны. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По ее информации, бомбу нашел водитель экскаватора во время строительных работ на дороге, о чем впоследствии незамедлительно сообщил полиции. В связи с предстоящими действиями саперов, несколько детских садов, медицинских и социальных учреждений, а также около тысячи местных жителей были эвакуированы, хотя некоторые из них отказались покидать свои квартиры.

В целом, прошло около 19 часов, прежде чем людям разрешили вернуться домой, добавляет издание.

В декабре 2016 года в Аугсбурге была проведена крупнейшая  акция по эвакуации жителей из-за обнаружения бомбы Второй мировой войны, тогда свои дома пришлось оставить примерно 54 тыс. человек.

В конце войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундаментов новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

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