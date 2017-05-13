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Пучков: подразделения МЧС работают в круглосуточном режиме в районах подтоплений паводком

Происшествия
13 мая, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Наиболее сложная ситуация складывается в Тюменской области

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Группировка сил и средств, занимающаяся ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи пострадавшему населению в российских регионах, переведена на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

По данным на сегодняшний день, в 11 регионах страны подтоплены 19 населенных пунктов, 197 жилых домов, 22 низководных моста. Наиболее сложная ситуация складывается в Тюменской области.

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"Я попрошу все оперативные службы заниматься постоянным мониторингом развития паводковой ситуации. Вся группировка сил в зонах подтопления работает в круглосуточном режиме", - подчеркнул Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он поставил задачу в случае осложнения ситуации незамедлительно принимать меры по усилению группировки.

Пучков поручил взять на особый контроль все пункты временного размещения жителей подтопленных домов. "Департамент надзорной деятельности МЧС России, возьмите на контроль все пункты временного размещения, в них должно быть трехразовое питание, медицинская поддержка, комнаты отдыха и детские комнаты, для школьников должен быть организован учебный процесс", - сказал глава МЧС.

Он также потребовал взять под жесткий контроль маломерные суда в регионах, где идет весенний паводок. "Там, где высокие риски и большая вода, принимайте решения о временном запрете использования маломерных судов", - отметил министр.

Пучков подчеркнул, что в районах, освободившихся от воды, на высоком уровне должны быть организованы аварийно- восстановительные работы. "Помощь должна быть оказана каждому домовладению, каждому дачному участку. Кроме того, энергетика, связь, транспорт должны работать в штатном режиме", - заключил он.

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Пучков, Владимир Андреевич
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