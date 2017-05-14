Полиция обнаружила тело пропавшего в Липецкой области ребенка

ЛИПЕЦК, 14 мая. /ТАСС/. Полиция обнаружила тело четырехлетнего ребенка, пропавшего в селе Солдатском Тербунского района Липецкой области. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по региону Наталья Маслакова.

"Тело мальчика сегодня нашли в выгребной яме за домом. Про нее родственники забыли. Она очень старая, заброшенная, она не была засыпана, но закрыта", - сказала Маслакова.

Малыш со старшим братом днем 7 мая играл в песочнице, но неожиданно исчез, родители сначала пытались найти его самостоятельно, но поиски не дали результата. Тогда они обратились в полицию. К поискам ребенка с 7 мая были привлечены более 200 волонтеров, вертолет, квадракоптер, водолазы обследовали пруд у дома пропавшего мальчика, но ничего не нашли.

Следственное управление СК по Липецкой области 8 мая возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").