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Полиция обнаружила тело пропавшего в Липецкой области ребенка

Происшествия
14 мая, 13:21 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 14, мая. /ТАСС

Тело мальчика нашли в заброшенной выгребной яме

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ЛИПЕЦК, 14 мая. /ТАСС/. Полиция обнаружила тело четырехлетнего ребенка, пропавшего в селе Солдатском Тербунского района Липецкой области. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по региону Наталья Маслакова.

"Тело мальчика сегодня нашли в выгребной яме за домом. Про нее родственники забыли. Она очень старая, заброшенная, она не была засыпана, но закрыта", - сказала Маслакова.

Малыш со старшим братом днем 7 мая играл в песочнице, но неожиданно исчез, родители сначала пытались найти его самостоятельно, но поиски не дали результата. Тогда они обратились в полицию. К поискам ребенка с 7 мая были привлечены более 200 волонтеров, вертолет, квадракоптер, водолазы обследовали пруд у дома пропавшего мальчика, но ничего не нашли.

Следственное управление СК по Липецкой области 8 мая возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

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