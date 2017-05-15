На востоке Москвы грузовик сбил женщину с двумя детьми

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Грузовой автомобиль совершил наезд на женщину с двумя детьми, переходивших улицу на востоке Москвы, все они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"В 11:10 мск в районе дома номер 7 на Халтуринской улице грузовик совершил наезд на женщину с детьми, проходившими дорогу. Все они получили различные травмы и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.