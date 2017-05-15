Задержанного в Оренбургской области вербовщика ИГ приговорили к семи годам заключения

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 маяСпорт 15 мая, 17:26
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мираСпорт 15 мая, 17:16
Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетикеСпорт 15 мая, 17:14
ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окноСпорт 15 мая, 17:08
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в РимеСпорт 15 мая, 17:03
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендиксаОбщество 15 мая, 16:53
Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПКНовости партнеров 15 мая, 16:51
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 годуПроисшествия 15 мая, 16:48
Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой областиНовости партнеров 15 мая, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 15 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Московский окружной военный суд приговорил к семи годам колонии вербовщика международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержанного в Оренбургской области при попытке уехать из России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления ФСБ России, сотрудники которого расследовали дело.
"Согласно приговору суда, Марат Борубеков признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ: "Участие в незаконном вооруженном формировании", "Участие в деятельности террористической организации" и "Содействие террористической деятельности и финансирование терроризма" и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в ведомстве.
Как установлено судом и следствием, Борубеков в ноябре 2013 года вступил в ряды ИГ и помогал с отправкой рекрутов из Москвы в Стамбул, а затем в Сирию. Кроме того, сотрудники ФСБ выяснили, что осужденный собирал деньги на покупку авиабилетов, а также военного обмундирования.