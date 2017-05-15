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Задержанного в Оренбургской области вербовщика ИГ приговорили к семи годам заключения

Происшествия
15 мая, 16:40 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова

Отбывать наказание Марат Борубеков будет в колонии общего режима

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ОРЕНБУРГ, 15 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Московский окружной военный суд приговорил к семи годам колонии вербовщика международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержанного в Оренбургской области при попытке уехать из России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления ФСБ России, сотрудники которого расследовали дело.

"Согласно приговору суда, Марат Борубеков признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ: "Участие в незаконном вооруженном формировании", "Участие в деятельности террористической организации" и "Содействие террористической деятельности и финансирование терроризма" и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в ведомстве.

Как установлено судом и следствием, Борубеков в ноябре 2013 года вступил в ряды ИГ и помогал с отправкой рекрутов из Москвы в Стамбул, а затем в Сирию. Кроме того, сотрудники ФСБ выяснили, что осужденный собирал деньги на покупку авиабилетов, а также военного обмундирования.

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Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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