"Лаборатория Касперского" отметила снижение количества атак вируса WannaCry

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" сообщила, что распространение вируса WannaCry находится под контролем и его распространение идет на убыль.
"Количество попыток атак WannaCry, задетектированных "Лабораторией Касперского" в понедельник, 15 мая, снизилось в шесть раз по сравнению с аналогичным показателем пятницы, 12 мая. Это позволяет предположить, что контроль над процессом заражения почти установлен", - говорится в блоге компании.
К настоящему времени "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 45 тысяч попыток атак на пользователей во всем мире. При этом это лишь часть всех попыток атак, так как данные отражают лишь долю пользователей продуктов "Лаборатории Касперского".
"Более точно оценить ситуацию позволяют данные с сервера, соединение с которым было запрограммировано в большинстве версий WannaCry (тот самый киллсвитч). Так, в настоящее время на сервере Malwaretech, собирающем перенаправления с киллсвитч-кода, зарегистрировано более 200 тысяч нотификаций о заражении", - сообщает компания.