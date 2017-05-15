Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Вирус WannaCry может самостоятельно запуститься на домашнем компьютере только у тех пользователей, который выходят в сеть через локальную сеть провайдера. Об этом предупреждает Group-IB.

"Настроенные по умолчанию домашние маршрутизаторы не позволяют 445-порту, который вредоносные программы используют для самораспространения, быть доступным снаружи", - говорится в материале, подготовленном экспертами компании.

То есть пользователи могут получить заражение только в том случае, если они либо запустят вирус вручную, либо будут входить в сеть через локального провайдера.

12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica. Также атаке подверглась IT-система РЖД и колл-центр оператора "Мегафон", но вирус был локализован. Успешно отразили хакерские атаки в Минздраве и МВД России.

К настоящему времени "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 45 тысяч попыток атак на пользователей во всем мире. В материалах Group-IB сообщается, что вирус атаковал 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.