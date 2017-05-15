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СМИ: самолет бизнес-класса потерпел крушение при посадке в Нью-Джерси

Происшествия
15 мая, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Число людей на борту самолета уточняется

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Небольшой самолет потерпел крушение при посадке в аэропорту Тетерборо в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, следовавший из Филадельфии самолет Learjet 35 (перевозка до восьми пассажиров) упал на территории жилого квартала в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. Загорелось несколько зданий.

Число людей на борту самолета уточняется. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

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