СМИ: самолет бизнес-класса потерпел крушение при посадке в Нью-Джерси

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Небольшой самолет потерпел крушение при посадке в аэропорту Тетерборо в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, следовавший из Филадельфии самолет Learjet 35 (перевозка до восьми пассажиров) упал на территории жилого квартала в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. Загорелось несколько зданий.

Число людей на борту самолета уточняется. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

pic.twitter.com/kHcjoXClnG — Godwin (@GodwinClassic33) 15 May 2017