СМИ: самолет бизнес-класса потерпел крушение при посадке в Нью-Джерси

Третьяк: сборная России на ЧМ по хоккею находится в оптимальном состоянииСпорт 15 мая, 23:45
Сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 15 мая, 23:23
Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕСМеждународная панорама 15 мая, 23:17
Фернандо: "Спартаку" достаточно неожиданно удалось переломить неудачный ход историиСпорт 15 мая, 22:08
Смена поколений: как изменился состав сборной России по футболу по сравнению с Евро-2016Спорт 15 мая, 21:54
Теннисист Федерер не выступит на Roland GarrosСпорт 15 мая, 21:41
Россия просит ограничить ветсертификацию некачественных молочных продуктов из БелоруссииЭкономика и бизнес 15 мая, 21:12
На востоке Москвы загорелся мусор с покрышкамиМосква 15 мая, 21:01
Шарапова заявила, что не следит за рейтингом и не знает принципа отбора на WimbledonСпорт 15 мая, 21:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Небольшой самолет потерпел крушение при посадке в аэропорту Тетерборо в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал NBC.
По его данным, следовавший из Филадельфии самолет Learjet 35 (перевозка до восьми пассажиров) упал на территории жилого квартала в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. Загорелось несколько зданий.
Число людей на борту самолета уточняется. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
pic.twitter.com/kHcjoXClnG— Godwin (@GodwinClassic33) 15 May 2017