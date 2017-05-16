В отрезанные паводком села Приморья на лодках доставляют продукты

Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клеветуПолитика 16 мая, 4:24
Маккейн: президент США имеет право делиться секретной информациейМеждународная панорама 16 мая, 4:01
В США компания SpaceX осуществила запуск ракеты со спутником связиКосмос 16 мая, 3:41
Сенаторы-демократы раскритиковали Трампа за предоставление секретных сведений РФМеждународная панорама 16 мая, 3:27
Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организацииМеждународная панорама 16 мая, 2:58
Футболист Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в РоссииСпорт 16 мая, 2:39
Спасший тысячи жизней врач Анатолий Гранов будет похоронен в ПетербургеОбщество 16 мая, 2:12
Reuters: за вирусом WannaCry могут стоять связанные с КНДР хакерыМеждународная панорама 16 мая, 2:03
Тиллерсон опроверг сообщения о том, что Трамп предоставил Лаврову секретную информациюМеждународная панорама 16 мая, 1:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Спасатели МЧС на лодках доставляют продукты питания в отрезанные дождевым паводком села Кроуновка и Яконовка Уссурийского городского округа Приморского края. Спад уровня воды ожидается к вечеру, после чего начнутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.
"Спасателями 7 отряда Федеральной противопожарной службы организована лодочная переправа. Интенсивность схода воды увеличивается. Освобождение временной насыпи от воды прогнозируется в течении дня", - сообщает ведомство.
В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа ТАСС пояснили, что на лодках в села доставляют продукты питания. Также с помощью спасателей в Кроуновку привезут учителей, которые проведут занятия для 43 местных школьников в городском клубе. "После схода воды начнутся восстановительные работы на переправе через реку Кроуновка. О сроках начала работ пока говорить рано", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что села оказались отрезаны 15 мая в результате обильных дождей, которые привели к подъему воды в реке Кроуновка. Паводковые воды затопили временную переправу через реку, сделав невозможным проезд транспорта. В селах в настоящее время продолжает действовать введенный 15 мая режим ЧС.
В 2015 году во время тайфуна "Гони" у села Кроуновка произошло обрушение 70-метрового моста. Несколько месяцев село оставалось отрезанным от внешнего мира: доставку продуктов и медикаментов, переправку людей сначала осуществляли с помощью военной техники, а затем по возведенному военными понтонному мосту.
В декабре 2016 года понтонный мост был разобран, а на его месте сооружена временная переправа из труб, бетонных плит и земляной насыпи. Однако временная переправа регулярно затапливается во время дождей и за прошлый год села несколько раз оказывались в транспортной изоляции.
По данным администрации округа, проект нового моста уже готов и сейчас находится на госэкспертизе. Предполагается, что строительство постоянной переправы через Кроуновку начнется уже летом этого года.
Кроуновка - село в Уссурийском городском округе в 100 километрах от Владивостока, население - 700 человек. В Яконовке (20 километров от Уссурийка) проживает 300 человек.