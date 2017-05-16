Более 900 человек участвуют в поисках пропавшего самолета Сил самообороны Японии

ТОКИО, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Бойцы Сил самообороны Японии возобновили сегодня поиски пропавшего в понедельник небольшого винтового самолета- разведчика LR-2, который, предположительно, упал в районе города Хакодатэ в северной префектуре Хоккайдо. Как сообщил телеканал NHK, в операции принимают участие около 900 человек.

Поиски ведутся в горном районе к западу от Хакодатэ, где последний раз радары зафиксировали сигнал от самолета. Они осложняются плохими погодными условиями: из-за сильной облачности использование спасательных вертолетов оказалось неэффективным.

Как сообщило Министерство обороны Японии, LR-2 вылетел из административного центра Хоккайдо, города Саппоро, утром в понедельник для перевозки из Хакодатэ пациента в тяжелом состоянии. На его борту находились четыре бойца Сил самообороны. Также отмечается, что перед тем, как самолет пропал с радаров, от экипажа не поступало никаких сообщений об экстренной ситуации.