Спасатели обнаружили фрагмент разбившегося самолета Сил самообороны Японии

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ТОКИО, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Бойцы Сил самообороны Японии, которые ведут поиски пропавшего в понедельник небольшого винтового самолета-разведчика LR-2, обнаружили во вторник фрагмент его фюзеляжа в горном районе недалеко от города Хакодатэ в северной префектуре Хоккайдо. Об этом сообщила местная полиция.
В настоящее время туда направлены дополнительные подразделения Сил самообороны и спасательные вертолеты.
Как сообщило Министерство обороны Японии, LR-2 вылетел из административного центра Хоккайдо, города Саппоро, утром в понедельник для перевозки из Хакодатэ пациента в тяжелом состоянии. На его борту находились четыре бойца Сил самообороны. Также отмечается, что перед тем, как самолет пропал с радаров, от экипажа не поступало никаких сообщений об экстренной ситуации.