На месте крушения самолета Сил самообороны Японии обнаружены четыре тела

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ТОКИО, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японские спасатели обнаружили во вторник тела всех четырех членов экипажа небольшого самолета-разведчика Сил самообороны LR-2 в месте его падения в горном районе недалеко от города Хакодатэ в северной префектуре Хоккайдо. Об этом сообщила местная полиция.
В поисковой операции принимали участие около 1700 человек, включая 900 бойцов Сил самообороны. Операция длилась больше суток из-за сложного рельефа местности и плохих погодных условий.
Как сообщило Министерство обороны Японии, LR-2 вылетел из административного центра Хоккайдо, города Саппоро, утром в понедельник для перевозки из Хакодатэ пациента в тяжелом состоянии. Также отмечается, что перед тем, как самолет пропал с радаров, от экипажа не поступало сообщений об экстренной ситуации.