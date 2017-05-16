СК просит продлить арест фигурантам дела о хищении при строительстве объекта ФСО

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следствие просит продлить срок ареста главе ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны Андрею Каминову и другим фигурантам дела о хищении 225 млн руб., выделенных на строительство резиденции президента РФ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"Ходатайства следствия о продлении срока ареста до 21 августа всем фигурантам дела поступили в суд, они будут рассмотрены 17 и 18 мая", - сказала она.
По данным СК РФ, Каминов, его бывший первый заместитель Станислав Кюнер и экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, а также трое петербургских коммерсантов - Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов - были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве "Объекта № 53" ФСО России - дома приемов президента РФ. Ущерб составил 225 млн руб. при общей стоимости строительства свыше 5 млрд руб.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ. Свою вину фигуранты дела не признают.