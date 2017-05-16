Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру дела "Моего Банка"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным возвращение в надзорное ведомство дела экс-владельца ООО "Мой Банк" Глеба Фетисова, обвиняемого в растрате 2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Своим решением Мосгорсуд отклонил представление прокуратуры, которая считает возврат дела необоснованным. Позиция защиты состояла в том, что решение суда было мотивированным.

Пресненский суд Москвы 16 марта вернул уголовное дело в прокуратуру.

В постановлении суд отметил, что в качестве потерпевшей стороны в деле не мог участвовать "Мой Банк", так как эта кредитная организация была ликвидирована.

Летом 2015 года Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство по делу банка. 10 марта 2016 года "Мой Банк" прекратил существование уже как юридическое лицо и был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уголовное дело Фетисова

Фетисов обвиняется по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере"), действия председателя правления кредитной организации Киры Андриановой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Экс-банкир отрицает свою вину. В феврале 2015 года он погасил все долги банка в размере более 14 млрд рублей. Эта сумма в 7 раз превышает размер ущерба, который, по версии следствия, он нанес кредитной организации.

По данным предварительного следствия, Андрианова и Фетисов в 2012-2013 гг. совершили растрату принадлежащих банку ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд рублей. Действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству.