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Ходатайство об УДО осужденного по "болотному делу" поступило в ярославский суд

Происшествия
16 мая, 16:52 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 16, мая. /ТАСС

Ранее Заволжский районный суд вернул прошение об условно-досрочном освобождении Ивану Непомнящих по причине неправильного оформления

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, отбывающего наказание в колонии № 1 УФСИН по Ярославской области, поступило в Заволжский районный суд Ярославля. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

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"Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ивана Непомнящих поступило в Заволжский районный суд Ярославля. Дело на рассмотрении у председателя, завтра будет передано судье. Позже будет назначена дата слушания", - сказала Сарбунова.

Как сообщал ТАСС, ранее Заволжский районный суд Ярославля вернул прошение об УДО Ивану Непомнящих по причине неправильного оформления.

22 декабря 2015 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.

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