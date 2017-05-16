СК проверяет данные об отказе ветеранам в переселении из ветхого жилья в Подмосковье

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ об отказе двум 92-летним ветеранам в переселении из ветхого жилья в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"16 мая в эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о том, что участник Великой Отечественной войны Владимир Ручкин и его супруга, ветеран тыла и инвалид, проживают в сельском поселении Луневское Солнечногорского района в ветхом жилье, непригодном для проживания. Из сюжета также следует, что Ручкины неоднократно обращались в администрацию с просьбой о переселении, в чем им было отказано", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в сюжете также говорилось, что к супруге Ручкина отказываются приезжать соцработники, объясняя, что это экономически невыгодно.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку бездействию должностных лиц администрации сельского поселения, Солнечногорского муниципального района и иных уполномоченных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.