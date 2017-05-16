Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет данные об отказе ветеранам в переселении из ветхого жилья в Подмосковье

Происшествия
16 мая, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Ветеран ВОВ и его супруга, ветеран тыла, неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой о переселении, но им было отказано

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ об отказе двум 92-летним ветеранам в переселении из ветхого жилья в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"16 мая в эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о том, что участник Великой Отечественной войны Владимир Ручкин и его супруга, ветеран тыла и инвалид, проживают в сельском поселении Луневское Солнечногорского района в ветхом жилье, непригодном для проживания. Из сюжета также следует, что Ручкины неоднократно обращались в администрацию с просьбой о переселении, в чем им было отказано", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в сюжете также говорилось, что к супруге Ручкина отказываются приезжать соцработники, объясняя, что это экономически невыгодно.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку бездействию должностных лиц администрации сельского поселения, Солнечногорского муниципального района и иных уполномоченных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер киноактер Олег Видов
2
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Биография Олега Видова
5
Депутат Госдумы: вслед за георгиевской ленточкой на Украине попытаются запретить Солнце
6
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
7
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
Темы дня
Загрузка...
Реклама