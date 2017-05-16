Обвинение просит более 20 лет колонии военнослужащим за убийство медсестер в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Гособвинитель просил в прениях в Ленинградском окружном военном суде назначить наказание в виде лишения свободы на срок более 20 лет двум военнослужащим, которых обвиняют в убийстве медсестер в военном госпитале в Петербурге в апреле 2016 года. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного обвиняемых Максим Пашков, сами судебные прения проходят в закрытом режиме.
"Прокурор просил назначить моему доверителю Даценко наказание в виде семи лет лишения свободы. Я полагаю, что запрошенная мера наказания не соответствует тяжести содеянного, она слишком суровая, в убийстве его не обвиняли. Двум другим обвиняемым, Зиганшину и Томскому, - 24 и 22 года (соответственно)", - сказал адвокат.
Против Даценко обвинения в убийстве не выдвигались, следствие инкриминировало ему статьи УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни" и "Дезертирство". По словам адвоката, прения продолжатся 17 мая, приговор может быть оглашен уже на следующей неделе.
Резонансное убийство было совершено 12 апреля 2016 года. После полуночи в отделении 442-го военного клинического госпиталя Минобороны были найдены тела двух медсестер, а вскоре обнаружилась пропажа трех пациентов психоневрологического отделения. После инцидента военное следственное управлением СК по ЗВО возбудило в отношении сбежавших военнослужащих уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Подозреваемых задержали около 14:00 мск в день совершения двойного убийства в зоне государственной границы РФ и Финляндской Республики в Выборгском районе Ленобласти, более чем в 100 км от Петербурга.
По версии СК, военнослужащий внутренних войск МВД Александр Томский, военнослужащий по призыву (рядовой) Давид Зиганшин и курсант первого курса Военно-космической академии им. Можайского Степан Даценко с целью хищения чужого имущества убили двух медицинских сестер, похитили медикаменты, личные вещи пациентов и медперсонала на общую сумму свыше 36 тыс. рублей и сбежали. В марте 2017 года дело было передано в суд для рассмотрения по существу.