Пострадавшие при взрыве газа в Волгограде получат по 50 тыс. рублей

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ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Волгограде получат по 50 тыс. рублей на первоочередные нужды. Об этом на встрече с жильцами заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"С завтрашнего дня всем, кто будет признан пострадавшим при взрыве, начнется выплата первой социальной поддержки в размере 50 тыс. рублей на необходимые нужды", - сказал Бочаров.
Жители также интересовались судьбой дома, в котором прогремел взрыв. По словам губернатора, решение о дальнейшей эксплуатации будет принято после обследования - дом могут частично восстановить либо снести его и построить новый. При этом пострадавшим может быть предоставлено жилье из маневренного фонда либо оказана помощь в оплате гостиницы или аренде квартиры. Также Бочаров отметил, что завтра с полудня будет разрешен доступ жильцов в дом совместно с сотрудниками МЧС и следователями, чтобы забрать необходимые вещи.
По информации пресс-службы администрации города, для пострадавших в результате взрыва организован центр временного размещения в средней школе №106. Там предусмотрено трехразовое горячее питание, есть возможность принять горячий душ, организованы спальные места на 50 человек. Первые 28 человек, чьи квартиры были разрушены в результате взрыва, уже воспользовались услугами этого центра, шестеро из них выразили желание остаться здесь на ночь. Также в центре работают психологи, специалисты Пенсионного фонда, отдела социальной защиты и центра "Мои документы".
Взрыв газа произошел 16 мая в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома в Волгограде. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли три человека, 11 пострадали. После взрыва в доме в Волгограде введен режим ЧС.