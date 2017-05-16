Мэрия Волгограда выплатит по 10 тыс. рублей пострадавшим от взрыва

ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Волгограде получат по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды от администрации города. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба мэрии Волгограда.

"Администрацией города принято решение оказать материальную помощь всем жильцам дома на первоочередные нужды в размере 10 тыс. рублей", - рассказал представитель мэрии.

Для пострадавших в результате взрыва организован центр временного размещения в средней школе № 106. Там предусмотрено трехразовое горячее питание, есть возможность принять душ, организованы спальные места для 50 человек. Первые 28 человек, чьи квартиры были разрушены в результате взрыва, уже воспользовались услугами этого центра, шестеро выразили желание остаться здесь на ночь. Также в центре работают психологи, специалисты Пенсионного фонда, отдела социальной защиты и центра "Мои документы".

Взрыв газа произошел 16 мая в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли три человека, 11 пострадали.

После взрыва газа в Волгоградской области введен режим ЧС.