Уровень воды у отрезанного паводком села Кроуновка в Приморье снижается

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Уровень воды у отрезанного паводком села Кроуновка в Приморском крае понизился до 20 см, угрозы подтопления населенного пункта нет. Об этом сообщили в среду в региональном ГУ МЧС.

"Наблюдается устойчивый спад уровня воды с интенсивностью 1-2 см в час. Угрозы подтопления населенного пункта нет, население оповещено, угрозы жизнедеятельности нет. Население обеспечено едой, питьевой водой и всеми предметами первой необходимости, учебный процесс для детей организован", - говорится в сообщении.

В районе села выставлен пост ДПС, оперативная группа Федеральной противопожарной службы производит мониторинг уровня воды, организована лодочная переправа.

Ранее сообщалось, что села Кроуновка и Яконовка Уссурийского городского округа Приморского края оказались отрезанными 15 мая из-за обильных дождей, которые привели к подъему воды в реке Кроуновка. Паводковые воды затопили временную переправу через реку, сделав невозможным проезд транспорта. Был введен режим ЧС.

История обрушения моста у Кроуновки

В 2015 году во время тайфуна "Гони" у села Кроуновка произошло обрушение 70-метрового моста. Несколько месяцев село оставалось отрезанным от внешнего мира: доставку продуктов и медикаментов, переправку людей сначала осуществляли с помощью военной техники, а затем по возведенному военными понтонному мосту.

В декабре 2016 года понтонный мост был разобран, а на его месте сооружена временная переправа из труб, бетонных плит и земляной насыпи. Однако временная переправа регулярно затапливается во время дождей и за прошлый год села несколько раз оказывались в транспортной изоляции.

По данным администрации округа, проект нового моста уже готов и сейчас находится на госэкспертизе. Предполагается, что строительство постоянной переправы через Кроуновку начнется летом этого года.

Кроуновка - село в Уссурийском городском округе в 100 километрах от Владивостока, население - 700 человек.