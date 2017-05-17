Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уровень воды у отрезанного паводком села Кроуновка в Приморье снижается

Происшествия
17 мая, 5:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, мая. /ТАСС

Угрозы подтопления населенного пункта нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Уровень воды у отрезанного паводком села Кроуновка в Приморском крае понизился до 20 см, угрозы подтопления населенного пункта нет. Об этом сообщили в среду в региональном ГУ МЧС.

"Наблюдается устойчивый спад уровня воды с интенсивностью 1-2 см в час. Угрозы подтопления населенного пункта нет, население оповещено, угрозы жизнедеятельности нет. Население обеспечено едой, питьевой водой и всеми предметами первой необходимости, учебный процесс для детей организован", - говорится в сообщении.

В районе села выставлен пост ДПС, оперативная группа Федеральной противопожарной службы производит мониторинг уровня воды, организована лодочная переправа.

Ранее сообщалось, что села Кроуновка и Яконовка Уссурийского городского округа Приморского края оказались отрезанными 15 мая из-за обильных дождей, которые привели к подъему воды в реке Кроуновка. Паводковые воды затопили временную переправу через реку, сделав невозможным проезд транспорта. Был введен режим ЧС.

История обрушения моста у Кроуновки

В 2015 году во время тайфуна "Гони" у села Кроуновка произошло обрушение 70-метрового моста. Несколько месяцев село оставалось отрезанным от внешнего мира: доставку продуктов и медикаментов, переправку людей сначала осуществляли с помощью военной техники, а затем по возведенному военными понтонному мосту.

В декабре 2016 года понтонный мост был разобран, а на его месте сооружена временная переправа из труб, бетонных плит и земляной насыпи. Однако временная переправа регулярно затапливается во время дождей и за прошлый год села несколько раз оказывались в транспортной изоляции.

По данным администрации округа, проект нового моста уже готов и сейчас находится на госэкспертизе. Предполагается, что строительство постоянной переправы через Кроуновку начнется летом этого года.

Кроуновка - село в Уссурийском городском округе в 100 километрах от Владивостока, население - 700 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд
7
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
Темы дня
Загрузка...
Реклама