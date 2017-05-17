Разбор завалов на месте взрыва газа в Волгограде продолжается

Совбез: ситуация в РФ стабильна, несмотря на попытки НПО "раскачать" ееПолитика 17 мая, 9:08
В аэропортах Москвы отменены почти 20 рейсовПроисшествия 17 мая, 8:54
"Ведомости": сборы от "Платона" за прошлый месяц выросли пропорционально увеличению тарифаЭкономика и бизнес 17 мая, 8:45
Столы для настольного футбола появятся в московском метро в преддверии Кубка конфедерацийСпорт 17 мая, 7:57
"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" и удвоил преимущество в серии плей-офф НБАСпорт 17 мая, 6:40
Долги по коммунальным платежам в регионах Сибири с начала года выросли на 20%Сибирь 17 мая, 6:32
Bloomberg: Apple планирует выпустить в июне три новые модели ноутбуковЭкономика и бизнес 17 мая, 6:22
Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионеМосква 17 мая, 6:19
"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 17 мая, 5:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Более 400 спасателей в круглосуточном режиме посменно продолжают разбор завалов на месте взрыва бытового газа в Волгограде, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.
"На месте поисково-спасательных работ с утра работает тяжелая спецтехника, с ее помощью снимаются крупные конструкции с поврежденного здания. В работах задействованы более 400 спасателей, которые посменно продолжают разбор завалов пострадавшего дома", - сказал Уланов.
Он уточнил, что специалисты диагностического комплекса "Струна" приступят к обследованию здания только после завершения поисковых работ.
По словам Уланова, в больницах Волгограда остаются 10 человек. В пресс-службе ЮРЦ МЧС ТАСС уточнили, что "при необходимости транспортировать тяжело пострадавших в клиники Москвы МЧС готов предоставить свои авиаборты".
Первое заседание оперативного межведомственного штаба в среду назначено на 10:00 мск. В 12:00 мск планируется организовать доступ в свои квартиры жильцам пострадавшего дома.
В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв бытового газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли 4 человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в доме в Волгограде был введен режим ЧС.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.