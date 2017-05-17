Разбор завалов на месте взрыва газа в Волгограде продолжается

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Более 400 спасателей в круглосуточном режиме посменно продолжают разбор завалов на месте взрыва бытового газа в Волгограде, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.

"На месте поисково-спасательных работ с утра работает тяжелая спецтехника, с ее помощью снимаются крупные конструкции с поврежденного здания. В работах задействованы более 400 спасателей, которые посменно продолжают разбор завалов пострадавшего дома", - сказал Уланов.

Он уточнил, что специалисты диагностического комплекса "Струна" приступят к обследованию здания только после завершения поисковых работ.

По словам Уланова, в больницах Волгограда остаются 10 человек. В пресс-службе ЮРЦ МЧС ТАСС уточнили, что "при необходимости транспортировать тяжело пострадавших в клиники Москвы МЧС готов предоставить свои авиаборты".

Первое заседание оперативного межведомственного штаба в среду назначено на 10:00 мск. В 12:00 мск планируется организовать доступ в свои квартиры жильцам пострадавшего дома.

Взрыв газа в доме в Волгограде

В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв бытового газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли 4 человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в доме в Волгограде был введен режим ЧС.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.