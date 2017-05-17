СК возбудил дело об отказе ветеранам в переселении из ветхого жилья в Подмосковье

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц администрации поселения в Подмосковье, отказавшихся переселить двух 92-летних ветеранов из ветхого жилья. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что участник Великой Отечественной войны Владимир Ручкин и его супруга, ветеран тыла и инвалид, проживают в сельском поселении Луневское Солнечногорского района в ветхом жилье, непригодном для проживания.

"По телесюжету о совершении противоправных действий в отношении 92-летних ветеранов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - "Халатность", - сообщили в ГСУ.

Следствием установлено, что Ручкин на основании федерального закона "О ветеранах", имеющий право на получение жилья в первоочередном порядке, неоднократно обращался в администрацию поселения с заявлениями о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, признании нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также обследовании жилищных условий и признании их непригодными для проживания.

Однако должностные лица администрации поселения не приняли решения, предусмотренные законом и этим нарушили права и законные интересы ветерана. В настоящее время следователи устанавливают конкретных лиц, совершивших преступление.