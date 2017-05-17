Взрывотехники обезвредили в Ставрополе килограмм тротила

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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили в городе Ставрополе тротиловые шашки весом в 1 кг. Взрывчатое вещество обнаружил местный житель, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю.
"Поступила информация от жителя города Ставрополя, который пояснил, что, занимаясь поиском исторических артефактов, обнаружил металлическую бочку, в которой предположительно находится взрывчатое вещество. Путем визуального осмотра было установлено, что обнаруженные предметы являются тротиловыми шашками в количестве пять штук общим весом 1 кг", - пояснили в Росгвардии, не уточняя место обнаружения боеприпасов.
По данным пресс-службы, к шашкам было прикреплено устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром. Территория обнаружения взрывчатых веществ была оцеплена, сотрудник Росгвардии обезвредил боеприпасы, шашки направлены на исследование.