Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Взрывотехники обезвредили в Ставрополе килограмм тротила

Происшествия
17 мая, 10:38 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, мая. /ТАСС

К тротиловым шашкам было прикреплено устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили в городе Ставрополе тротиловые шашки весом в 1 кг. Взрывчатое вещество обнаружил местный житель, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

"Поступила информация от жителя города Ставрополя, который пояснил, что, занимаясь поиском исторических артефактов, обнаружил металлическую бочку, в которой предположительно находится взрывчатое вещество. Путем визуального осмотра было установлено, что обнаруженные предметы являются тротиловыми шашками в количестве пять штук общим весом 1 кг", - пояснили в Росгвардии, не уточняя место обнаружения боеприпасов.

По данным пресс-службы, к шашкам было прикреплено устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром. Территория обнаружения взрывчатых веществ была оцеплена, сотрудник Росгвардии обезвредил боеприпасы, шашки направлены на исследование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
На юго-востоке Москвы норма сероводорода была превышена в 51 раз
7
В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко
Темы дня
Загрузка...
Реклама