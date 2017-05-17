Поисково-спасательная операция на месте взрыва в доме в Волгограде завершена

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательную операцию на месте взрыва в жилом доме в Волгограде, где погибли четыре человека. Об этом ТАСС по телефону сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Волгоградской области.
"В 11:00 мск поисково-спасательная операция завершена, пострадавших под завалами больше нет. Но работы на месте ЧП продолжаются, так как еще предстоит разобрать конструкции, завалы и обследовать дом", - сказал собеседник агентства.