В Москве задержаны четверо мошенников, имитировавших ДТП с пешеходом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых, которые имитировали ДТП с пешеходом в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, двое из задержанных оказались иностранцами.

"Сотрудниками полиции установлено, что участники преступной группы, предварительно распределив роли, действовали следующим образом - загораживали обзор участникам дорожного движения автомобилем, припаркованным в непосредственной близости от пешеходного перехода, после чего один из преступников, получив условный сигнал, кидал в боковую часть проезжающего автомобиля твердый предмет, который имитировал звук наезда на пешехода. После остановки автомобиля лжепотерпевший прикидывался пострадавшим от ДТП, жаловался на нестерпимую боль в левой руке, демонстрируя разбитые наручные часы известной марки. В ходе последующего диалога он представлялся высокопоставленным чиновником и, угрожая водителю автомобиля, требовал возмещение ущерба от повреждения дорогостоящих часов, якобы разбитых в момент ДТП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудниками Московского уголовного розыска были задержаны четверо подозреваемых - двое оказались уроженцами Архангельской области, еще двое - уроженцами иностранного государства.

"При проведении личного досмотра у подозреваемых обнаружено и изъято 180 тыс. рублей, более 5 тыс. долларов, разбитые наручные часы, являющиеся репликой одной из элитных марок, подложное удостоверение сотрудника правоохранительных органов с фотографией одного из задержанных. В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, личные записи, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных", - отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.