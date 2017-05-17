В Волгоградской области открыли благотворительный счет жильцам дома, где прогремел взрыв

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Сбор денежных средств для пострадавших в результате разрушения жилого дома в Волгограде организован в среду региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд", сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Любой желающий может направить средства для оказания помощи людям, оставшимся без крова и имущества, на счет благотворительного фонда", - сказано в сообщении. На сайте администрации Волгоградской области указаны реквизиты счета для благотворительной помощи.

Также ранее руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Волгоградской епархии, священник Евгений Катаев сообщил, что от отдела церковной благотворительности и социального служения отправлена гуманитарная помощь в виде средств личной гигиены и продуктов питания.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, жильцам пострадавшего дома будет оказана материальная помощь, а также "помощь в приобретении нового жилья, когда будет принято решение о сносе двух разрушенных подъездов или о сносе всего четырехподъездного дома".

По его словам, материальную помощь в размере 50 тыс. рублей получили на данный момент 22 семьи, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Волгограде, 39 человек получили выплаты по 10 тыс. рублей. Сколько всего человек могут рассчитывать на выплаты, губернатор не уточнил. Бочаров также отметил, что позже будут подведены итоги поисково-спасательной работы, а также принято решение о судьбе дома, о дальнейших действиях органов власти и о снятии режима ЧС в Волгоградской области, введенного в связи с ЧП.

Взрыв газа в жилом доме в Волгограде произошел днем 16 мая, обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждено 16 квартир из 45. По данным местных властей, погибли четыре человека, 11 госпитализированы. Из дома были эвакуированы 40 человек.