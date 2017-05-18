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В редакции интернет-издания URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски

Происшествия
18 мая, 10:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

По словам шеф-редактора агентства, работа редакции не парализована

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Обыски проходят на рабочих местах шеф-редактора и обозревателя российского информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил шеф- редактор интернет-издания Иван Некрасов.

"Сотрудники ОБЭП проводят обыски на моем рабочем месте и на рабочем месте обозревателя Юлии Литвиненко. Работа редакции не парализована, претензии у нас к сотрудникам ОБЭП нет", - сказал он.

По словам Некрасова, сотрудники полиции проводят обыски после публикации материала о машзаводе "Вентпром" (Свердловская область). Комментарием МВД ТАСС пока не располагает.

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