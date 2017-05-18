В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев

СУХУМ, 18 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Сотрудники милиции Абхазии задержали местного жителя Геннадия Блабба, которого в 2007 году приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство двух российских миротворцев.

Мужчина сбежал из-под стражи в феврале 2014 года и с тех пор находился в розыске, сообщил журналистам министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.

"Вечером, 17 мая, в селе Дурипш Гудаутского района сотрудники МВД задержали особо опасного преступника Геннадия Блабба, осужденного за вооруженное нападение (в августе 2006 года - прим. ТАСС) на автомобиль, перевозивший зарплату для российских миротворцев, в результате которого два миротворца погибли. Блабба в октябре 2007 года был приговорен Верховным судом республики к 15 годам лишения свободы, однако в феврале 2014 года совершил побег, и с того времени находился в розыске", - сказал Кобахия.

По его словам, Блабба находится в изоляторе временного содержания.

Преступник сбежал 17 февраля 2014 года, когда его перевозили из следственного изолятора МВД в госпиталь для проведения обследования. Трое других фигурантов дела, приговоренные в 2007 году к длительным срокам (12-14 лет), отбывают наказание.