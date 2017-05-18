Экс-военный задавил одного и ранил 22 человека в Нью-Йорке, терроризм не при чем

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Житель нью-йоркского района Бронкс, управляя с превышением скорости автомобилем Honda Accord, выехал на тротуар на площади Таймс-сквер Манхэттена и совершил наезд на пешеходов.

По последним данным, 22 человека пострадали, 22-летняя женщина погибла на месте происшествия. Власти мегаполиса и местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) не считают, что происшествие связано с терроризмом.

В самом людном месте

Водитель мчался по тротуару от 42-й до 45-й улицы, сбивая прохожих, пока не врезался в металлический столб. Пересечение 45-й улицы с Бродвеем, в театральном районе на Таймс-сквер - это самая посещаемая часть Манхэттена, где, по данным городских властей, ежедневно проводят время 360 тысяч человек. В отдельных случаях данный показатель возрастает до 480 тысяч человек, не говоря уже о праздновании Нового года, когда счет идет о скоплении более миллиона гостей и жителей мегаполиса.

На многочисленные отели, магазины, рестораны, развлекательные заведения, финансовые учреждения и подразделения СМИ на Таймс-сквер приходится 10% (170 тысяч) рабочих мест города Нью-Йорк. Учитывая такое скопление народа в отдельно взятом месте, мэр Билл де Блазио распорядился в августе 2015 года сформировать отдельный отряд в составе 100 сотрудников антитеррористического подразделения полиции только для обеспечения порядка и предотвращения терактов на этой площади.

Бывший военный и действия прохожих

"В результате инцидента на Таймс-сквер" ранения получили 23 человека. Один из них - 22-летняя молодая женщина - скончалась", - заявил на пресс-конференции мэр Билл де Блазио. Он подтвердил, что, по предварительным данным, происшествие не связано с терроризмом: "Имеющаяся на данный момент информация не указывает на то, что это мог быть акт терроризма".

Водителем машины, по его словам, был американский гражданин, бывший военнослужащий ВМС США. "Виновник задержан. Это гражданин США и бывший военнослужащий ВМС США, который совершал правонарушения в прошлом", - уточнил градоначальник. По словам начальника Управления полиции Нью- Йорка Джеймса О'Нила, водитель машины - это 26-летний Ричард Рохас, проживающий в районе Бронкс. Он ранее дважды задерживался по подозрению в вождении машины под воздействием в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации.

Де Блазио подтвердил, что пешеходы помогли полиции оперативно схватить виновника происшествия, который пытался скрыться. "Я хочу поблагодарить тех, кто первым отреагировал на случившееся. Благодаря им виновник был оперативно задержан", - отметил мэр. Он также выразил признательность тем, кто первым бросился помогать раненым.

Как передавал ранее телеканал Fox News, виновник происшествия на Таймс-сквер пытался скрыться, но был задержан пятью прохожими. Они повалили мужчину на тротуар и удерживали, пока не подоспели блюстители порядка.

По словам де Блазио, всю информацию о состоянии пострадавших будет в дальнейшем публиковать Служба противопожарной охраны мегаполиса. По ее последним данным, "состояние четырех пострадавших оценивается как критическое, трех - как серьезное, остальных 15 - как менее серьезное".

Меры безопасности и паралич транспорта

Представитель департамента заместителя начальника полиции Нью-Йорка по связям с общественностью сообщила корр. ТАСС, что органы правопорядка пока не располагают данными о национальности людей, пострадавших в результате наезда машины на группу пешеходов на Таймс-сквер. "Сейчас у меня таких данных нет, необходимо обратиться к тем, кто участвует в расследовании", - сказала она, пообещав рассмотреть письменный запрос на эту тему.

Мэр Нью-Йорка информировал о дополнительных мерах безопасности. "Мы усиливаем охрану ключевых пунктов города за счет дополнительных антитеррористических подразделений полиции Нью-Йорка. Ради предосторожности полиция усилит патрулирование крупнейших объектов города", - заявил градоначальник. "Сегодня у Нью-Йорка выдался тяжелый день. Но, как обычно, нью-йоркцы будут твердыми и преодолеют невзгоды", - подытожил де Блазио.

Происшествие и начатое расследование существенно осложнили работу наземного транспорта на Манхэттене. Как подтвердили корр. ТАСС в городском управлении транспорта, скорость движения наземного транспорта на Таймс-сквер "ограничена 40,2 км в час по сравнению с 48,3 км в час в прилегающей зоне".

"Ввиду следственных мероприятий перекрыто движение от 42-й до 49-й улиц между Шестой и Восьмой авеню. Также перекрыто движение в южном направлении с 48-й улицы по Седьмой авеню и Бродвею. Закрыты съезды на 23-ю и 42-ю улицы с шоссе имени Франклина Делано Рузвельта (огибающего с западной стороны Манхэттен)", - рассказали корр. ТАСС в полиции.