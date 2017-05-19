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СМИ: в Мексике трое преступников ограбили автобус, в котором были 29 сотрудников полиции

Происшествия
19 мая, 7:11 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Полицейские ехали на арендованном туристическом автобусе на отдых и были без оружия

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МЕХИКО, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Трое вооруженных преступников напали на автобус, перевозивший сотрудников мексиканской Федеральной полиции из города Акапулько, штат Герреро, в столицу страны. Об этом сообщила в четверг газета El Universal в своей электронной версии. Преступление было совершено на трассе в штате Морелос.

Полицейские следовали в Мехико на арендованном туристическом автобусе, чтобы провести там выходные, и были без оружия. Из-за поломки, случившейся после наступления темноты, водитель транспортного средства был вынужден остановиться, чем и воспользовались находившиеся, по всей видимости, неподалеку бандиты. У полицейских забрали деньги, мобильные телефоны и личные вещи, однако не причинили им вреда.

Штат Герреро, где несут службу пострадавшие сотрудники Федеральной полиции, был признан неправительственной организацией Institute for Economics and Peace (Институт экономики и мира) самым опасным регионом Мексики по итогам 2016 года. Уровень убийств там достиг 61,6 случая на 100 тыс. жителей и практически сравнялся с показателями времен так называемой войны с наркомафией, объявленной при президенте Фелипе Кальдероне (2006-2012 гг.).

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