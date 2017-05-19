Две лжесотрудницы пенсионного фонда похитили $35 тыс. и €8 тыс. из квартиры в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Две мошенницы, представившиеся сотрудницами пенсионного фонда, украли $35 тыс. и €8 тыс. из квартиры на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Днем 18 мая две неизвестные девушки, представившись сотрудниками пенсионного фонда, вошли в квартиру в доме 32 на улице Менжинского, они, отвлекая внимание потерпевшего, тайно похитили $35,7 тыс. и €8 тыс. и скрылись", - сообщили в ГУ МВД.

Материальный ущерб составил 2,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ведется розыск подозреваемых.