Две лжесотрудницы пенсионного фонда похитили $35 тыс. и €8 тыс. из квартиры в Москве

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Две мошенницы, представившиеся сотрудницами пенсионного фонда, украли $35 тыс. и €8 тыс. из квартиры на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Днем 18 мая две неизвестные девушки, представившись сотрудниками пенсионного фонда, вошли в квартиру в доме 32 на улице Менжинского, они, отвлекая внимание потерпевшего, тайно похитили $35,7 тыс. и €8 тыс. и скрылись", - сообщили в ГУ МВД.
Материальный ущерб составил 2,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ведется розыск подозреваемых.