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Суд продлил до 24 августа арест обвиняемым в хищениях в корпорации "МиГ"

Происшествия
19 мая, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В ходе заседания представитель прокуратуры сообщила, что расследование дела завершено и обвиняемые приступили к ознакомлению с его материалами

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 24 августа срок содержания под стражей замгендиректора ПАО "Туполев" (входит в состав ОАО "ОАК") Егору Носкову и бывшему гендиректору ОАО "МиГ-Рост" Алексею Озерову, обвиняемым по делу о хищениях имущества на 220 млн руб. в корпорации "МиГ", передает корр. ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Озерову и Носкову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья.

В ходе заседания представитель прокуратуры сообщила, что расследование дела завершено и обвиняемые приступили к ознакомлению с его материалами.

Носков и Озеров обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле в Москве площадью 22 тыс. кв. метров, который затем был перепродан. На протяжении десятка лет комплекс сдается в аренду, в том числе структурам, входящим в ОАО "ОАК".

Ранее один из деловых партнеров Носкова и Озерова, проходивший по смежному делу о хищениях, - исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по контролю за качеством и надежностью Владимир Евдокимов - был найден мертвым в СИЗО с тремя колото-резаными ранениями. По факту смерти возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Евдокимов был заключен под стражу в декабре 2016 года. Он обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн руб. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения его предполагаемому сообщнику, бывшему директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину, до 30 апреля 2017 года. Свою вину чиновники не признавали.

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